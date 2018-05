Lahr – Mit knapp einem Promille

Lahr (ots) – Aufgrund einer vermeintlichen Trunkenheitsfahrt am Sonntagnachmittag ermitteln nun die Ordnungshüter aus Lahr. Eine Zeugin meldete gegen 15.30 Uhr, dass ein Audi sichtlich in Schlangenlinien die B3 in Richtung Lahr befahren würde. Der Lenker des Wagens konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest attestierte dem Mittfünfziger einen Wert von knapp einem Promille. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet ihn unangenehme Post von der Staatsanwaltschaft.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3942479