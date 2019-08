Lahr – Mit Motorradfahrer kollidiert

Anzeige

Lahr (ots) – Vermutlich, weil sie den Zweiradfahrer übersehen hatte, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin und dem Motorrad-Lenker. Die Endvierzigerin hatte beim Einfahren auf die Tramplerstraße ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des jungen Mannes missachtet. Durch die Kollision kam der 18-jährige Zweiradfahrer zum Sturz, wobei er sich mehrere Verletzungen zuzog. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den Jugendlichen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus in Lahr. Die zwei Pkw-Insassen wurden blieben unverletzt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. /gü

