Lahr – Möglicher Versuch des Diebstahls

Lahr (ots) – Am Dienstag, den 21.04.2020 gegen 3:20 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie sich zwei junge Personen an einem Roller an der Bergstraße 75 zu schaffen machten. Laut Zeugenhinweisen trug eine der beiden Personen eine weiße Kappe und hielt eine Taschenlampe, während die andere eine schwarze Jacke trug. Nach kurzer Zeit entfernten sich die beiden in Richtung Schutterlindenberg. Bisher lieferte eine Fahndung nach den mutmaßlichen Dieben keine Ergebnisse. Der Besitzer des Rollers ist noch unbekannt, da sich an diesem kein Kennzeichen befand. Die Beamten des Polizeirevier Lahr bitten Zeugen sowohl um Hinweise auf die beiden flüchtig gegangenen Personen als auch um Erkenntnisse zum Eigentümer des Rollers unter der Telefonnummer 07821/277-0 meldet. /bm

