Lahr – Nach riskanter Fahrt Zeugen gesucht

Lahr (ots) – Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nach einem Vorfall am Montag auf der K 5344 zwischen Langenwinkeln und Kippenheimweiler. Gegen 16 Uhr befuhren Zeugen die Kreisstraße vom Kreisverkehr Lahr-Langenwinkel in Richtung Kreisverkehr Lahr-Kippenheimweiler. Dabei, so die Schilderungen, wurden sie von einem grauen Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Tempo-70 Bereich überholt. Dessen Fahrer überholte in diesem Bereich offenbar auch im ausgeschilderten Überholverbot verkehrsgefährdend. Weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kippenheimweiler fahrend, musste den Zeugenberichten zu Folge ein entgegenkommender Fahrer eines dunkelblauen, älteren Opel Corsa dem Sportwagen in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des Opel Corsa werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Nummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzten.

/rs

