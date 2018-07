Lahr – Ölspur

Lahr (ots) – Aufgrund eines Defekts an einem Kran mussten am Dienstagmittag die Beamten des Polizeireviers Lahr sowie die örtlichen Wehrleute ausrücken. Durch ein beschädigtes Ventil sei demnach eine große Menge an Hydraulikflüssigkeit und Öl in einen Abwasserkanal in der Dinglinger Hauptstraße gelangt. Zu einer Belastung des Grundwassers sei es hierdurch ersten Ermittlungen nach nicht gekommen. Eine Kanalspülung wurde durchgeführt.

