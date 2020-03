Lahr – Pedelecfahrer prallt gegen Kind

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 49 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Gefährt auf der regennassen Schwarzwaldstraße gestürzt und hierbei mit einem 5-jährigen Kind zusammengeprallt, welches mit seiner Mutter kurz vor 12:30 Uhr an einer dortigen Fußgängerampel die Straße querte. Der Radler nahm während seiner Fahrt mutmaßlich zu spät die Umschaltung der Lichtzeichen wahr und leitete eine Gefahrenbremsung ein, wobei er zu Fall kam. Während der 49-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen ohne Blessuren davonkam, zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

