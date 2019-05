Lahr – Psychischer Ausnahmezustand

Anzeige

Lahr (ots) – Die psychische Ausnahmesituation eines 52 Jahre alten Mannes rief am frühen Montagabend in der Stefanienstraße die Beamten des Polizeireviers Lahr auf den Plan. Der Mann schrie laut Zeugen gegen 19.30 Uhr wild umher und soll hierbei bedrohliche Worte verwendet haben. Den hinzugerufenen Ordnungshütern gegenüber war er wenig später in keiner Weise zugänglich. Er wurde zunächst zur Dienststelle und anschließend in eine Fachklinik gebracht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4263700