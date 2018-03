Lahr – Radfahrer übersehen und verletzt

Lahr (ots) – In der Schwarzwaldstraße stieß am Mittwochmorgen ein Radfahrer mit einem abbiegenden BMW zusammen und verletzte sich dabei leicht. Der 53-jährige Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Rad auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihn ein entgegenkommender 67-jähriger Linksabbieger in Richtung Kanadaring mit seinem BMW offenbar übersah. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Radler, der keinen Helm trug, am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in das Lahrer Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 2.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3897025