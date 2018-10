Lahr – Randalen mit Folgen

Anzeige

Lahr (ots) – Das aggressive Verhalten eines 37 Jahre alten Mannes endet für diesen im Verlauf des späten Samstagabends in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Anrufer bat die Polizei gegen 23.30 Uhr um Unterstützung, da der Mann in der Ernetstraße randaliert hätte. Die so hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr unterzogen den alkoholisierten 37-Jährigen kurz darauf im Bereich des Ernetparks einer Kontrolle. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass gegen den Kontrollierten ein Haftbefehl vorlag. Er wurde im weiteren Verlauf in ein örtliches Gefängnis gebracht.

