Lahr – Randalierer

Lahr (ots) – Das ausufernde Verhalten eines 32 Jahre alten Mannes am frühen Donnerstagmorgen vor einer Kneipe in der Kreuzstraße brachte ihm gegen 3 Uhr eine Strafanzeige ein. Ein Zeuge meldete sich kurz zuvor bei der Polizei, da der 32-Jährige in der Gaststätte randalierte und nicht zu beruhigen gewesen wäre. Dies gelang auch den um Schlichtung bemühten, angerückten Beamten des Polizeireviers Lahr nicht. Der Randalierer richtete seine Aggressionen letztlich gegen die Ermittler und musste deshalb mit Handschließen fixiert werden. Hierbei kam es zu massiven Widerstandshandlungen, bei welchen ein Beamter leichte Blessuren davontrug. Gegen den 32-Jährigen wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

