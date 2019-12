Lahr, Reichenbach – Führte Sekundenschlag zu Unfall?

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einem Unfall in der Reichenbacher Hauptstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden, sieht ein 19-jähriger Autofahrer nun einem Strafverfahren entgegen. In Richtung Seelbach fahrend kam der BMW des jungen Mannes gegen 1:20 Uhr von der Fahrbahn ab und beschädigte kurz vor dem Ortsende zwei Verkehrszeichen. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte ein Sekundenschlaf dabei ursächlich gewesen sein. Der Schaden an der Beschilderung und dem BMW beträgt etwa 4.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

