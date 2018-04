Lahr, Reichenbach – Rechts vor links missachtet

Lahr (ots) – Zu einem Unfall kam es am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Burgstraße, bei dem eine Fiat-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Schaden von etwa 10.000 Euro zu beklagen war. Eine Ford-Lenkerin war von der Straße `Im Meßmersgrund´ kommend nach rechts in die Burgstraße eingebogen und übersah dabei wohl die von dort kommende und vorfahrtsberechtigte Fiat-Fahrerin. Diese fuhr gerade an einem parkenden Auto vorbei, weshalb sie auf der linken Straßenseite fahren musste. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat derart beschädigt, dass er im Anschluss abgeschleppt werden musste.

