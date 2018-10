Lahr, Reichenbach – Streit eskaliert -Nachtragsmeldung

Anzeige

Lahr, Reichenbach (ots) – Der am Donnerstagmorgen nach einem ausufernden Streit festgenommene 37 Jahre alte Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Das Amtsgericht Offenburg ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg gefolgt und hat gegen den 37-Jährigen Haftbefehl wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen.

Ursprungsmeldung vom 26.10.2018, 07.31 Uhr

Lahr, Reichenbach – Streit eskaliert

Eine sich zuspitzende Auseinandersetzung im persönlichen Bereich hat am Donnerstagmorgen am Ortsrand von Reichenbach zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Ein Mann drohte hierbei seiner ehemaligen Lebenspartnerin, ihr etwas antun zu wollen. Weil Hinweise darauf bestanden, dass der Mann ein Messer mit sich führen würde und zudem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich Zugang zu Schusswaffen verschaffen könnte, wurden neben Kräften des örtlichen Polizeireviers auch Beamte umliegender Polizeireviere, der Polizeihundeführerstaffel und der Kriminalpolizei hinzugezogen. Nachdem es den Einsatzkräften gelungen war, mit dem Verdächtigen in Kontakt zu treten, gelang kurz vor 8.30 Uhr die vorläufige Festnahme des 37-Jährigen. Im Zuge des Zugriffs erlitt der Festgenommene eine Bissverletzung durch einen eingesetzten Polizeihund und musste ärztlich versorgt werden. Derzeit befindet sich der Mann noch in polizeilichem Gewahrsam. Bei erfolgten Durchsuchungen von Wohnungen, eines Fahrzeugs und der Person des Mannes konnten die Ermittler mehrere kleine Messer, aber auch etliche Schusswaffen auffinden. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg stellt gegen den 37-Jährigen Haftantrag wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

