Lahr – Rollerfahrerin angefahren

Lahr (ots) – Scheinbar weil die Sonne so tief stand, übersah ein 26-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagabend in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße eine 16-jährige Rollerfahrerin. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren in gleicher Fahrtrichtung, als der Mann mit seinem Auto auf die junge Frau auffuhr und diese zu Fall brachte. Nachdem sie mit ihrem Roller über die Grünfläche rutschte, kam dieser auf einem Weg neben der Straße zum Liegen. Die Jugendliche wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

