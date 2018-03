Lahr – Scheiben eingeschlagen

Lahr (ots) – Der entstandene Sachschaden dürfte im Falle zweier eingeschlagener Autoscheiben höher als der Diebstahlschaden ausfallen. Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag an zwei geparkten Autos zu schaffen. Aus dem in der Leopoldstraße geparkten Volkswagen stahlen die Langfinger einen geringen Münzgeldbetrag, wohingegen aus dem in der Eisenbahnstraße abgestellten Wagen eine Tasche gestohlen wurde. Die Beamten des Polizeireviers in Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

