Lahr – Schlägerei

Lahr (ots) – Gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen waren über ein Dutzend Streifenfahrzeuge bei einer gemeldeten Schlägerei vor einer Diskothek in der Lahrer Tullastraße eingesetzt. Die Einsatzkräfte aus dem Ortenaukreis mit Verstärkung durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz hatten es mit ca. 60-100 aggressiven Beteiligten zu tun. Sogar vor den Augen der Polizei wurde zunächst weitergeschlägert. Das Polizeirevier Lahr hat die strafrechtlichen Ermittlungen zu mehreren Körperverletzungen aufgenommen. Zwei Beteiligte mussten in Gewahrsam genommen werden, nachdem sei einen ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgten. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet. /rd

