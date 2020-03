Lahr – Schlaf gestört

Anzeige

Lahr (ots) – Mehrere Bewohner einer Unterkunft in der Willy-Brandt-Straße fühlten sich in der Nacht auf Dienstag gestört und alarmierten die Polizei. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr konnten dort kurz nach Mitternacht einen offenbar alkoholisierten 31-Jährigen ausfindig machen, welcher die Nachtruhe der anderen Bewohner deutlich störte. Da er den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Seinen `Rausch` musste er in den Räumlichkeiten des Polizeireviers ausschlafen. /ma

