Lahr – Schneller Fahndungserfolg nach Sachbeschädigung

Anzeige

Lahr (ots) – Ziel blinder Zerstörungswut waren am Sonntag gegen 5:30 Uhr im Hohbergweg ein Buswartehäuschen und mehrere Fahrräder. Den von Zeugen hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr gelang es in Tatortnähe zwei 18-jährige Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Bei der Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass von einem der beiden Täter die Zerstörungshandlungen sogar mit dem Handy gefilmt worden waren. Beide jungen Männer waren angetrunken und der Handybesitzer beleidigte die Ordnungshüter fortwährend und störte die Ermittlungen so sehr, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Die Zerstörungswut der beiden zieht entsprechende Strafanzeigen nach sich. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4329101