Lahr – Schwer verletzt

Anzeige

Lahr (ots) – Ein unvermittelter Reifenplatzer dürfte am frühen Sonntagabend auf der B415 bei Reichenbach zu dem Verkehrsunfall eines 56 Jahre alten Mannes geführt haben. Der Rollerfahrer kam hierdurch kurz nach 19 Uhr zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4605652 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4605652