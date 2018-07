Lahr – Schwerer Arbeitsunfall

Lahr (ots) – Ein Arbeiter hat sich am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle auf einem Gelände der Vogesenstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte auf einem Gerüst gegen 14 Uhr den Halt verloren und war danach etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer ersten notärztlichen Behandlung zur Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

