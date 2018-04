Lahr – Spielautomat im Visier

Lahr (ots) – Unbekannte drangen im Verlauf des Montagmorgens gewaltsam in eine Gaststätte in der Friedrichstraße ein. Indem die ungebetenen Besucher zwischen 2 Uhr und 12 Uhr eine Seiteneingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Schankraum verschafft hatten, knackten sie einen dortigen Spielautomaten und suchten anschließend mit dem darin enthaltenen Bargeld das Weite. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derweil noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr erhoffen sich nun unter anderem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die Unbekannten zu erlangen.

