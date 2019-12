Lahr – Stoppstelle missachtet

Anzeige

Lahr (ots) – Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro sind die Folgen einer Vorfahrtsverletzung am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der Tullastraße zur Carl-Benz-Straße. Ein 44 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte dort ein Stoppschild missachtet und war gegen 14:40 Uhr mit einem anderen, in Richtung Raiffeisenstraße fahrenden Brummi zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

