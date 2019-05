Lahr – Streit unter Kindern

Anzeige

Lahr (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen dürften persönliche Differenzen am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung unter mehreren miteinander bekannten Kindern geführt haben. Kurz vor 17 Uhr sollen fünf Mädchen im Ernetpark eine 12-Jährige angegangen, sie an den Haaren gezogen und schließlich zu Boden gestoßen haben. Das Kind hat sich hierdurch leichte Verletzungen zugezogen, weshalb eine Besatzung des Rettungsdienstes sowie eine Polizeistreife hinzugezogen wurde. Die Angreiferinnen haben sich noch vor dem Eintreffen Polizei aus dem Staub gemacht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zur Identität der Beteiligten aufgenommen. Die 12-Jährige konnte jedoch noch vor Ort in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden. /wo

