Lahr, Sulz – Einbruch

Lahr (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in ein Vereinsheim in der Reckenmattenstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die ungebetenen Besucher lediglich einige Gläser, aus welchen vor Ort vermutlich alkoholische Getränke konsumiert wurden. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe und das versuchte Aufdrücken eines Rollladens entstand ein Sachschaden, der die Höhe des Diebesguts deutlich übersteigen dürfte. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919571