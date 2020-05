Lahr, Sulz – Mögliches Diebesgut aufgefunden, Eigentümer gesucht

Anzeige

Lahr, Sulz (ots) – Auf der Suche nach dem Eigentümer und den Hintergründen eines möglicherweise vorausgegangenen Diebstahles sind die Beamten des Polizeireviers Lahr, nachdem am Freitagmorgen nahe einer Schule in der Waldstraße Baugeräte aufgefunden wurden. Bei den in ihren Originalkoffern an den dortigen Glascontainern abgestellten Werkzeugen handelt es sich um einen Akkuschrauber der Marke Makita und eine CSTBerger-Nivelliermaschine. Hinweise zur Herkunft der beiden Geräte nehmen die Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegen.

