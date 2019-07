Lahr-Sulz – Motorrad entsorgt, Hinweise erbeten

Anzeige

Lahr-Sulz (ots) – Auf einem Feld in der Nähe der Wertstoffdeponie Sulz wurde unweit der dortigen Kreisstraße ein ausgeschlachtetes Motorrad entsorgt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zum illegalen Entsorger der Kawasaki Ninja aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler.

