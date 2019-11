Lahr, Sulz – Verfolgungsjagd nach Einbruch

Anzeige

Lahr, Sulz (ots) – Nach einem Einbruch in eine Firma in der Reckenmattenstraße hat sich ein flüchtender Verdächtiger in den Nachtstunden auf Montag ein wildes Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei vermummte Männer gegen 3:30 Uhr gewaltsam in die Firma eingedrungen, zogen hierbei allerdings die Aufmerksamkeit eines Anwohners auf sich. Beim Eintreffen mehrerer alarmierter Streifenbesatzungen konnte ein zu Fuß flüchtender Verdächtiger trotz heftigen Widerstands von Beamten des Polizeireviers Lahr vorläufig festgenommen werden. Der zweite mutmaßliche Einbrecher flüchtete mit einem BMW über Mietersheim und das Landesgartenschaugelände, bis die Verfolgungsjagd im Bereich der Altmühlgasse, im Bachbett der Schutter, sein Ende fand. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu einer Kollision zwischen einem Streifen- und dem Fluchtwagen. Trotz des Einsatzes mehrere Streifenbesatzungen, eines Polizeihubschraubers sowie der Polizeidiensthundeführerstaffel, gelang es dem zweiten, bislang unbekannten Verdächtigen zu entkommen. Der BMW wurde sichergestellt, samt darin befindlichem, mutmaßlichem Diebesgut. Der 23 Jahre alte vorläufig Festgenommene befindet sich aktuell im Gewahrsam des Polizeireviers Lahr. Die Ermittlungen dauern an.

