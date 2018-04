Lahr – Supermarkteinbruch über Wellblechdach

Lahr (ots) – Eine ungewöhnliche Methode hat bislang noch unbekannte Einbrecher im Verlauf des vergangenen Wochenendes zum Ziel geführt. Die Langfinger waren vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag über ein Wellblechdach in die Verwaltungsräume eines Discounters in der Hans-Inderfurth-Straße gelangt. Auf dem Boden der Tatsachen angekommen, widmeten sich die ungebetenen Besucher dem einige Räume entfernt aufbewahrten Wechselgeld. Mit diesem und einigen Stangen Zigaretten gelang ihnen danach die Flucht. Hierbei verschwanden die Diebe auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren. Von den Büros aus kletterten sie aufs Dach und verschwanden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber in die Tausende gehen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3917097