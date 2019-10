Lahr – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B415

Anzeige

Lahr (ots) – Seinen tödlichen Verletzungen erlag am Sonntag ein 54-jähriger Führer eines Renault Twingo mit französischer Zulassung. Gegen 14.45 Uhr war es auf der B415 in Höhe Langenwinkel zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Raum Rastatt gekommen. Der Renaultfahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Der 37jährige vermeintliche Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lahr verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Die B415 zwischen Lahr und der BAB-Anschlußstelle war bis gegen 20.00 Uhr voll gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

/FL

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4415582