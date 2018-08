Lahr – Über den Balkon eingestiegen

Anzeige

Lahr (ots) – Noch unbekannte Langfinger verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über den Balkon und das Aufhebeln einer Türe Zugang zu Büroräumlichkeiten in der Obststraße. Der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Mit aufgefundenem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und Elektrogeräten konnten die mutmaßlichen Diebe unerkannt entkommen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers in Lahr die Ermittlungen aufgenommen. /ma

