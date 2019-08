Lahr – Unfall beim Abbiegen; Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitagnachmittag kam es kurz vor 15:00 Uhr in der Tiergartenstraße in Höhe Werderplatz an der dortigen Lichtsignalanlage zu einem Unfall zwischen einem Fiat Panda und einem Audi A6. Ein Fahrzeugführer bog, stadtauswärts fahrend, nach links von der Tiergartenstraße auf den Werderplatz ab und kollidierte mit dem stadteinwärts Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Lichtsignalanlage für sie Grünlicht gezeigt habe. Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt; es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr unter T. 07821 277-200 in Verbindung zu setzen.

