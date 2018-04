Lahr – Unfall beim Überholen

Lahr (ots) – Eine 37-jährige Audi-Fahrerin war am Donnerstagabend auf der Tramplerstraße in östliche Richtung unterwegs, als sie kurz nach 19 Uhr nach links in die Emma-Brauer-Straße einbiegen wollte. Da eine in dieselbe Richtung fahrende 31-jährige Skoda-Lenkerin gleichzeitig ein verbotswidriges Überholmanöver eingeleitet hatte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeug. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten ausreichend nachzukommen. Sie konnte wenig später ermittelt werden. Gegen sie wurde in Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht eindeutig geklärt.

