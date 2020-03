Lahr – Unfall mit Folgen

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 50-jähriger Audi-Fahrer war am Montagnachmittag in der Tramplerstraße unterwegs, als er gegen 17.40 Uhr nach links in die Dreyspringstraße einbiegen wollte. Im Zuge des Abbiegevorgangs soll der Mann nach derzeitigem Sachstand zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und hierbei mit dem Wagen eines 26-Jährigen kollidiert sein. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der Mittzwanziger mit einer ausländischen, aber nicht in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Ihm steht nun neben dem Schaden an seinem Auto zudem eine Anzeige ins Haus.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536131 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536131