Lahr – Unfallflucht

Lahr (ots) – Ein 30-jähriger Mountainbike-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen in einem Kreisverkehr in der Goethestraße leicht verletzt. Gegen 8.40 Uhr nahm ihm hier ein noch unbekannter Autofahrer die Vorfahrt, sodass der junge Mann auf regennasser Fahrbahn eine Vollbremsung einleiten musste und zu Fall kam. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07821 277-0 um Zeugenhinweise.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4386465