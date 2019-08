Lahr – Unglücklich liegen geblieben

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 52-jähriger Peugeot-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 23:30 Uhr die B415 in Richtung Lahr, als er selbstverschuldet links von der Fahrbahn abkam. Die linke Fahrzeugseite blieb dabei auf der mittleren, etwa 50 Zentimeter hohen, Fahrbahnbegrenzung hängen. Ein Abschleppdienst musste anrücken und den Unfallwagen abschleppen, da es dem Fahrer nicht mehr möglich war sein Kfz selbstständig von dort zu befreien. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. /gü

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4344102