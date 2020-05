Lahr – Verdächtiger vorläufig festgenommen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem versuchten Überfall am späten Sonntagabend auf eine Tankstelle in der Freiburger Straße ist es Beamten des Polizeireviers Lahr gelungen, nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung, einen 43 Jahre alten Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Der Mann steht im Verdacht, gegen 23:30 Uhr, im Außenbereich eine Beschäftigte mit einer Schusswaffe bedroht zu haben, als diese gerade dabei war, die Tankstelle zu verschließen. Der Maskierte soll hierbei Einlass in die Tankstelle gefordert haben. Als die Angestellte aufschrie, hat der Mann die Flucht ergriffen. Der Verdächtige befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen des versuchten Überfalls oder wer durch die Schreie auf den Vorfall aufmerksam geworden ist, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Ermittlern in Verbindung.

