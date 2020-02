Lahr – Verletzte und Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Lahr (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Donnerstagabend in der Raiffeisenstraße. Gegen 19:30 Uhr war ein 26 Jahre alter Fahrer eines Porsche Cayenne im Begriff, von der B 415 kommend, nach links in die Raiffeisenstraße in Richtung Norden einzufahren. Dabei missachtete er aber offenbar ein dort bereits aus Langenwinkel kommenden und bevorrechtigten Ford. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden die beiden Ford-Insassen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mittzwanziger muss sich neben der Schadensregulierung auch mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung auseinandersetzen. /rs

