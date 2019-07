Lahr – Versuchte Geldautomatensprengung

Anzeige

Lahr (ots) – Am Montagmorgen hörte gegen 3 Uhr ein Zeuge verdächtige Geräusche aus einer Bank in der Schillerstraße. Beim Eintreffen der verständigten Beamten des Polizeireviers Lahr waren die bislang unbekannten Täter bereits ohne Beute geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung kam auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die Spezialisten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird um Mitteilung an die Polizei unter: 0781-212820 gebeten. /ag

