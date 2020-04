Lahr – Versuchter Einbruch / Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Noch Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen versucht, gewaltsam in ein Geschäft in der Schwarzwaldstraße einzusteigen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr haben die ungebetenen Besucher kurz nach 2 Uhr an einem Fenster hantiert und versucht, dieses aufzubrechen. Der Rahmen hielt dem gewaltsamen Treiben jedoch Stand, sodass die Einbrecher letztlich nicht in das Gebäudeinnere gelangten. Sie ließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro zurück. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegengenommen.

