Lahr – Versuchter Raub / Zeugenaufruf

Lahr (ots) – Nach einem versuchten Raub am frühen Sonntagmorgen haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein Lieferant von Spirituosen wurde kurz vor 2 Uhr in die Schwarzwaldstraße bestellt. Im Rahmen der Auslieferung kam es seitens der drei noch unbekannten Auftraggeber zu Unstimmigkeiten in Bezug auf die Höhe des Preises der bestellten Getränke. Nach einem kurzen verbalen Disput soll eine Person aus dem Trio dem Lieferanten Schläge angedroht und unter anderem versucht haben, das Mobiltelefon des 47-Jährigen zu greifen. Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter suchten anschließend ohne Beute das Weite. Der Lieferant blieb unverletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

