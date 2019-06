Anzeige

Vermutlich aufgrund Beleidigungen und Meinungsverschiedenheiten in einem sozialen Netzwerk, kam es am Sonntagabend am Waldmattensee zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen sollen drei jugendliche Mädchen gemeinschaftlich eine 15-Jährige unter anderem geschlagen, getreten und beleidigt haben.

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach einer entsprechenden Anzeige nun die Ermittlungen aufgenommen. ots/BNN