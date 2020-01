Lahr – Völlig losgelöst

Anzeige

Lahr (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 4.500 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch. Ein 62-Jähriger hatte seinen Wagen kurz nach 17 Uhr vor einer Bäckerei in der Schwarzwaldstraße geparkt und es hierbei offenbar unterlassen, die Handbremse zu ziehen. So machte sich sein Auto beim Betreten des Geschäfts selbstständig, rollte rückwärts und beschädigte zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

