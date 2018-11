Lahr – Von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Lahr (ots) – Die Lenkerin eines Renault zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag leichte Verletzungen zu. Die Mittsiebzigerin befuhr gegen 13 Uhr die Rheinstraße in Richtung der Dr.Georg-Schaeffler-Straße, als sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Laternenmast kollidierte. Zur weiteren Behandlung ihrer durch den Zusammenstoß verursachten Blessuren, wurde die Frau in das Klinikum nach Lahr gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5.500 Euro.

