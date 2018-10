Lahr – Von hellgrünem BMW angefahren? Polizei sucht wichtige Zeugin

Anzeige

Lahr (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einem angeblichen Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer am Nachmittag des 5. September auf der Dinglinger Hauptstraße auf der Suche nach einer wichtigen Zeugin. Die Frau soll beobachtet haben, wie ein Radfahrer gegen 14 Uhr im Gegenverkehr von einem hellgrünen BMW angefahren worden sein soll. Hierbei, so die erst jetzt bekanntgewordenen Angaben des Mannes, soll er sich Verletzungen zugezogen haben, die im Ortenau Klinikum Lahr behandelt werden mussten. Die Beamten des Polizeireviers haben Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere aber die gesuchte Autofahrerin, um Hinweise unter der Rufnummer: 07821 277-0.

/pb

