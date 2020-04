Lahr – Vorfahrt genommen und abgehauen

Anzeige

Lahr (ots) – Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochnachmittag auf der Schwarzwaldstraße in Lahr gekommen. Der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi missachtete hierbei die Vorfahrt eines Motorradfahrers so dass dieser ausweichen musste, eine Straßenlaterne touchierte und in der Folge zu Fall kam. Hierdurch wurden der Motorradfahrer und sein Sozius leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Audi-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Innenstadt. Die Beamten des Polizeirevier Lahr bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07821 277-0.

