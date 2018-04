Lahr – Vorfahrt missachtet

Lahr (ots) – Nach einem Unfall am Dienstagmorgen in der Carl-Benz-Straße, ist nun ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro zu beklagen. Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 5:50 Uhr auf der Tullastraße in Richtung Langenwinkel unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Carl-Benz-Straße die Vorfahrt einer dort fahrenden 53-jährigen Mercedes-Lenkerin übersah. Durch den Zusammenstoß war zwar Blechschaden zu beklagen, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

