Lahr – Vorfahrt missachtet und Radler verletzt

Anzeige

Lahr (ots) – Ein verletzer Radfahrer und Sachschaden sind nach einem Unfall in der Zollamtstraße am Dienstagmorgen zu beklagen. Gegen 7:50 Uhr missachtete an der Kreuzung Friedrichstraße eine Mazda-Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Radlers. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen enstand ein Schaden von rund 1.100 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4271010