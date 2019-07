Lahr – Vorläufige Festnahme

Anzeige

Lahr (ots) – Möglicherweise hat die psychische Ausnahmesituation in Kombination mit vorangegangenem Alkoholkonsum einen 28 Jahre alten Mann am Donnerstagabend dazu bewegt, in der Lahrer Innenstadt mehrere Passanten mit einem Messer zu bedrohen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der aus Syrien stammende Verdächtige gegen 21 Uhr im Bereich des Rathausplatzes und der Marktstraße unterwegs. Hierbei soll er ein mitgeführtes Klappmesser wiederholt gegen andere Fußgänger gerichtet haben. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr gelang kurz darauf die vorläufige Festnahme des 28-Jährigen. Verletzt wurde letztlich niemand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

