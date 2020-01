Lahr – Waschmaschine gerät in Brand

Anzeige

Lahr (ots) – Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 18:13 Uhr von einem Brand in der Scheerbachstraße in Kenntnis gesetzt. Die hinzugerufenen Feuerwehrleute aus Lahr konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Eine Waschmaschine war in Brand geraten. Die Ursache dürfte ein technischer Defekt an der Maschine gewesen sein. Die Schadenshöhe dürfte im Bereich einiger Hundert Euro.

