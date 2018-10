Lahr – Werkzeug entwendet

Anzeige

Lahr (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Langfinger diverses elektrisches Kleinwerkzeug aus einem Anwesen in der Vogesenstraße entwendet. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag 21 Uhr bis Sonntagmorgen 7 Uhr. In dem Mehrparteienkomplex machte sich der Dieb erst an einer Wohnungstür zu schaffen, indem er versuchte diese durch Aufhebeln zu öffnen. Da der Versuch misslang, bediente er sich an den Werkzeugen in einem offenstehenden Nebenraum. Wie der Unbekannte überhaupt in den Gebäudekomplex kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Lahrer Polizeibeamten. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 700 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4094826